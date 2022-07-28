台鐵焊軌車高雄段出軌影響7千人 中午恢復雙線行駛

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（中央社記者洪學廣、汪淑芬高雄28日電）台鐵高雄路段今天凌晨3時發生焊軌車出軌事故，新左營與高雄間只能單線雙向行車。台鐵指出，已於中午11時46分完成搶修，恢復雙線行駛，影響約7100人，誤點逾45分可退費。

台鐵今天凌晨3時發生新左營到高雄間東正線焊軌車出軌事故，致新左營與高雄間只能單線雙向行車。交通部台灣鐵路管理局獲報後由運安處啟動調查，並成立一級緊急應變小組，清晨5時23分自潮州基地開出緊急搶修車進行搶修，上午10時30分完成復軌。

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台鐵指出，經搶修已在中午11時46分完成搶修，恢復雙線行駛；統計至中午11時止，共影響列車延誤35列次、538分鐘、旅客7100人。

台鐵也提醒，對號列車晚點超過45分鐘，旅客可於1年內至各站辦理全額退費；持用非對號列車車票旅客運送遲延45分鐘以上，可於1年內免費憑原票兌換同級同區間乘車1次；持用電子票證旅客運送遲延45分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限1天。（編輯：陳仁華）1110728