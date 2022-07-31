台塑石化1日起汽柴油各調漲2角

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（中央社記者韓婷婷台北31日電）台塑石化今天表示，考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自8月1日（週一）凌晨1時起，調漲汽油及柴油批售價格每公升各0.2元，市場零售價格由加油站自行決定。

根據台塑石化公告油價，8月1日凌晨1時起，加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95+無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.1元。

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台塑石化指出，受到俄羅斯大幅減少對歐洲的天然氣供應、國際貨幣基金組織（IMF）下調全球經濟增長預測，以及美國原油庫存驟降等多空因素影響，促使本週國際油價漲跌互見，週均價與上週相當。

考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定自8月1日（週一）凌晨1時起，調漲汽油及柴油批售價格每公升各0.2元，市場零售價格由加油站自行決定。（編輯：蘇志宗）1110731