中油開辦3所非營利幼兒園 開放對外招生

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（中央社記者曾智怡台北1日電）中油公司職工福利委員會今年8月起陸續在苗栗、高雄及嘉義地區開辦員工子女非營利幼兒園，除提供員工子女、孫子女托育服務外，也對外招生，每名幼兒每月收費最高僅新台幣2000元，減輕家長育兒的經濟負擔。

配合行政院「政府機關（構）加速推動公共化教保及托育服務政策」及落實員工福利，中油職工福利委員會將原設於高雄市煉油廠、苗栗縣探採事業部的幼兒園，分別轉型為員工子女非營利幼兒園，另外在嘉義市人力資源處訓練所開辦一處非營利幼兒園。

中油透過新聞稿表示，高雄市煉油廠員工子女非營利幼兒園位於煉油廠內，是高雄市老字號的幼兒園，今年畢業生已是第70屆，擁有廣大的園區及經驗豐富的師資，採用以幼兒為中心的探究式學習教學，重視個別能力養成，鼓勵幼兒親自參與操作，讓孩子有效率地學習，目前正逐年更新設備，招收3歲至入國民小學前的幼兒270名，共9班。

苗栗縣中油員工子女非營利幼兒園招收3歲至入國民小學前幼兒90名，共3班，同樣有經驗豐富的師資，提供安全健康與多元價值的幼教環境，秉持幼兒全人教育理念，照顧幼兒的身心健康並結合苗栗在地特色文化（例如風箏節）與中油資源，培養幼兒人文關懷情操並重視社區鄉土文化。

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新辦的嘉義市中油員工子女非營利幼兒園，坐擁人訓所廣大美麗的園區環境、訓練教室及運動館，目前正準備開辦前作業，預計9月營運，招收2歲至入國民小學前幼兒106名，共4班，未來的教育方向會讓幼兒親身參與各種事務，設計有趣的活動以增強幼兒肢體動作，並體驗團隊互相合作的重要性。

中油指出，這三所非營利幼兒園位置交通便捷，進出均有門禁管理安全無虞，聘請專業教保服務人員，依照政府規定，每名幼兒每月收費最高僅2000元，第二胎1000元，第三胎免費，不僅提供優質的教學品質，也可減輕家長育兒的經濟負擔，目前各幼兒園均開放報名中。（編輯：翟思嘉）1110801