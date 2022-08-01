台灣流浪貓狗關懷協會募愛心 盼助改善私人收容場

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台南市褚姓女子（圖）發起設立台灣流浪貓狗關懷協會，申請合法勸募匯集社會愛心，自己也會訪視受助園區狀況並協助照顧流浪動物。中央社記者楊思瑞攝 111年8月1日

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南30歲褚姓女子約3年前接觸到收容流浪動物的私人園區，發現多由負責人獨自苦撐龐大支出，今年獲准設立台灣流浪貓狗關懷協會，並申請合法勸募，盼成為匯集社會愛心平台。

褚姓女子今天告訴中央社記者，約3年前因緣際會接觸關懷流浪動物領域，發現有一群愛狗、愛貓人士燒錢苦撐，四處尋找場地打造收容園區，光是伙食費就常有一餐沒一餐，何況還有場地修繕、水電管理及醫療費用等支出。

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褚姓女子說，多數私人園區無法請領公部門補助，她原本以自己擔任網路行銷工作專長，透過網路開設平台媒合愛心，但曾遭質疑真實性與適法性，向政府求助後，今年3月成立台灣流浪貓狗關懷協會，並申請到合法勸募許可，可接受社會捐款。

褚姓女子說，目前由協會人員定期訪視受助園區狀況，每週固定配送食物，初步統計已改善上萬隻流浪動物吃住問題，未來計畫擴大到醫療、結紮、認養等層面，希望獲得更多社會力量支持，相關訊息可至社團法人台灣流浪貓狗關懷協會官網查詢。（編輯：謝雅竹）1110801