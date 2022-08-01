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2021年國旅較前一年衰退逾一成 旅次10年新低

2022/8/1 22:20
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（中央社記者汪淑芬台北1日電）觀光局今天公布2021年國人旅遊調查摘要，2021年國內旅遊人數1億2603萬旅次，較2020年負成長11.85%，旅次人數為10年新低，主要是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響。

觀光局說，這項調查以國人國內旅遊資料為主，出國旅遊資料為輔，以電話訪問方式進行，抽樣方式為分層隨機抽樣方法，國內旅遊成功訪問人數第1季為6491人，第2季為6489人，第3季為6486人，第4季為6485人。

根據觀光局公布的資料，2021年國人國內旅遊總次數約為1億2603萬旅次，較2020年1億4300萬旅次負成長11.85%，調查結果顯示，2021年國人國內平均旅遊次數為5.96次，較2020年的6.74次減少0.78次，觀光局說，主要是疫情讓防疫警戒一度提升至3級，影響國人外出旅遊意願。

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就2021年各季來看，第1季因有冬季平日團體旅遊補助，平均旅遊次數較2020年同期增加0.29次；第2季及第3季受疫情影響，平均旅遊次數分別較2020年同期減少0.65次及0.47次；第4季疫情趨緩及各項振興券上路，平均旅遊次數與2020年同期相當。

另調查也顯示，2021年有53.5%的國人受疫情影響而減少國內旅遊，較2020年的37.0%增加；而減少的原因以「仍然擔心受到感染」及「配合政府防疫宣導政策」最多，另有1.0%受訪者為增加國內旅遊次數，增加原因以「無法出國旅遊轉為國內旅遊」及「台灣防疫成效佳，無感染疑慮」最多；另有45.5%表示沒有受到影響。（編輯：卞金峰）1110801

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