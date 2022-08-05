全國技能競賽青年組登場 許銘春為選手加油

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第52屆全國技能競賽青年組在勞動部勞動力發展署中彰投分署台中訓練場等地展開競賽，勞動部長許銘春（後中）5日到會場為選手加油打氣。中央社記者郝雪卿攝 111年8月5日

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）第52屆全國技能競賽青年組正在台中市舉行，勞動部長許銘春今天到會場為選手加油時說，優勝選手除可獲助學獎金及升學優待外，還可爭取成為國手，代表國家出國比賽。

第52屆全國技能競賽青年組3日開跑，由來自全國各地晉級的56職類836名技職菁英，在勞動力發展署中彰投分署台中訓練場、彰化鹿港勞動學苑、僑光科技大學、中華科技大學及台中世貿中心等場地展開競賽。

許銘春除視察中彰投分署精密量測中心，並至工業設計技術、工業機械、CNC車床、CNC銑床、模具、集體創作、汽車技術、汽車板金及汽車噴漆職類，為參賽選手加油打氣，更鼓勵選手們，透過全國技能競賽，相互學習，勇敢創造屬於自己的榮耀。

許銘春接受媒體聯訪時指出，優勝選手除有助學獎金及升學優待外，前3名優勝選手可再挑戰明年的第47屆國際技能競賽國手選拔賽，將有機會代表國家於112年至馬來西亞吉隆坡參加亞洲技能競賽，及113年至法國里昂參加國際技能競賽。

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許銘春還說，台中訓練場設有全國首座精密量測技術中心，精密機械是國內繼半導體、面板的第3個兆元產業，而台中是精密機械業重鎮，約有1000家廠商及1萬多家下游供應商，技術中心成立後，不管是職前訓練或在職訓練，可以為企業培養優質技術人才。

此外，針對印尼暫停驗證新聘看護來台造成國內看護工短缺問題，許銘春強調，經過幾次談判，印尼已經排除零付費政策的適用對象，希望印尼看護薪資調整方面也能儘快有個定案，應該很快會有結論。（編輯：陳政偉）1110805