汽、柴油8日起各漲3角 95無鉛每公升31.3元

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台灣中油宣布，8日凌晨0時起，汽、柴油每公升價格各調漲新台幣0.3元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北7日電）台灣中油今天宣布，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，以穩定國內油價，8日凌晨0時起，汽、柴油每公升價格各調漲新台幣0.3元。

中油表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升27.6元。

中油表示，受利比亞原油產量回升與美國7月製造業採購經理人指數（PMI）轉弱等因素影響，導致國際油價下跌。浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌6.87美元，新台幣兌美元匯率貶值0.058元，國內油價依公式計算跌幅為5.04%。

按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲3.9元及5.2元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收3.2元及4.5元。

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中油指出，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.6元及4.9元，因此國內汽、柴油實際價格每公升各漲0.3元。

中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的3.6元及4.9元都由中油吸收，累計今年到7月底止，中油共吸收約271億元。（編輯：蘇志宗）1110807