高雄神農市集邁第8年 市府斥1200萬打造文青風購物

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄7日電）高雄「神農市集」進入第8年，今年市府匯集中央地方預算共1200萬元，打造全新文青風購物環境，在凹子底公園廣場登場，每月將聚集各地優質農產，成為都會民眾與小農互動平台。

高雄市政府農業局「神農市集」，今天傍晚在陳其邁和農糧署副署長姚志旺共同見證下，以嶄新風貌於鄰近捷運站出口的凹子底森林公園正式啟用，匯集來自雲嘉南高屏近百個優選小農共同展售推廣，還有農產推廣專區，讓大人小孩透過遊戲活動，輕鬆了解農村再生、安全農業等主題，現場熱鬧非凡。

陳其邁致詞表示，台北有「希望廣場」，南部卻沒有，因此自己上任市長後，覺得一定要在高雄最精華、購買力最好、人最多的地段設置農產市集，最終選定在凹子底公園廣場用地，並爭取農委會補助新台幣535萬元，加上市府自籌665萬元，打造全新「神農市集」。

陳其邁說，希望每月定期定點展售的神農市集，能成為都會區民眾與小農的互動平台，提供高雄市農民最佳銷售據點，也把從海邊到山頂的優質農產品都送到民眾手上，並將跨縣市合作，擴大行銷通路，共創農民收益。

農業局指出，市府自民國104年起在鼓山區神農路開始辦理「神農市集」，至今已邁入第8年，優質而多元的農產展售，深受民眾喜愛，成為假日購買農特產品首選場域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

早期神農市集多臨時設置於馬路或人行道上封街辦理，容易造成車輛及行人不便；經盤點高雄市所有場域，擇定擁有上百公頃腹地及捷運站的凹子底公園廣場，設置仿木展台、以手染布進行布置，打造文青風格購物環境，最多將可容納百攤。

農業局表示，神農市集將於每個月第4個週末或重大節假日辦理，除高雄本地農民，也將邀請雲林、嘉義、台南、屏東等地農民參加，供民眾選購優質農產，來場人與人、產品和土地的美好相遇，預估每場次進場人數可達1萬人次，平均營業額達150萬元。（編輯：陳仁華）1110807