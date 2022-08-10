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金門落實友善動物飼養 陳吉仲肯定在地青農

2022/8/10 14:16（8/10 14:51 更新）
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農委會主委陳吉仲（左4）10日到金門金湖鎮的青年牧場視察，肯定111年全國百大青農陳玉嘉（左5）返鄉為土地奉獻，以友善動物方式飼養，並落實在地循環。中央社記者黃慧敏攝 111年8月10日
農委會主委陳吉仲（左4）10日到金門金湖鎮的青年牧場視察，肯定111年全國百大青農陳玉嘉（左5）返鄉為土地奉獻，以友善動物方式飼養，並落實在地循環。中央社記者黃慧敏攝 111年8月10日
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（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）行政院農業委員會主委陳吉仲今天肯定金門畜牧場落實在地循環，以友善動物福利方式飼養，是全台畜牧生產的驕傲；他也感動返鄉青農為土地奉獻，允諾全力協助。

陳吉仲昨率農糧署、漁業署、農業金融局和畜產試驗所等中央單位主管抵金門視察漁畜牧牧業發展；今天在立委陳玉珍、縣議會副議長周子傑、縣府建設處長李有忠、縣農會理事長許玉昭等人陪同下參訪金湖漁港、青年牧場和縣農會乾燥中心。

對於金門畜牧場以酒糟和牧草為飼料，並利用牛隻排泄物堆肥回歸農田，確實做到在地循環，陳吉仲肯定這種友善動物福利生產方式，是全台灣畜牧生產的驕傲。他表示，尤其看到一批批青年農民返鄉，為這塊土地全力以赴也深受感動，農委會全力協助解決包括品種和技術在內的各種問題，讓金門農業成為全國榜樣。

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依建設處資料，位於金湖鎮的青年牧場是金門最大養牛繁殖場，牧場負責人陳玉嘉榮獲民國111年全國百大青農。陳玉嘉簡報表示，牧場設立於98年，現飼養肉牛300頭，採用縣內產出堆肥種植牧草，自行採收後混合金酒酒糟飼養牛隻，每年約產出近100頭小牛。

在訪視農會乾燥中心時，由於今年金門降雨量高，以致影響小麥乾燥時程和品質，陳吉仲允諾更新乾燥中心老舊設備，並改善小麥品種。另外，近年中央對金湖等3個漁港投入新台幣3億餘元建設經費，計劃將金湖漁港開發成都會區漁人碼頭。（編輯：孫承武）1110810

農委會主委陳吉仲（左3）10日在國民黨立委陳玉珍（左2）等人陪同下在金門視察，他肯定金門畜牧場落實在地循環與友善動物，是全台畜牧生產的驕傲。中央社記者黃慧敏攝 111年8月10日
農委會主委陳吉仲（左3）10日在國民黨立委陳玉珍（左2）等人陪同下在金門視察，他肯定金門畜牧場落實在地循環與友善動物，是全台畜牧生產的驕傲。中央社記者黃慧敏攝 111年8月10日
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