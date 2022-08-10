防範金融詐騙 證交所：千萬不要做這5件事

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（中央社記者潘智義台北10日電）針對金融詐騙，台灣證券交易所今天特別提醒，如果對方要求自己採取下列5項行動時，投資人務必提高警覺，進行多方查證。

證交所今天發布新聞稿指出，金融詐騙共有5種常見套路手法，一、依據指示至銀行臨櫃匯款，或是進行ATM操作。二、提供銀行帳戶或其他個資。三、投資推介的金融商品。四、簽訂投資契約，委由代為投資。五、透過指定的交易平台買賣特定金融商品。

證交所解釋，近期投資詐騙猖獗，詐騙手法推陳出新。證交所提醒投資人，騙徒將透過通訊、社群媒體、網頁廣告等途徑接觸投資人，雙方建立聯繫後，對方就會開始以建立信任、利益誘惑或是給予壓力等，要投資人依照其意圖匯款或投資，達到詐騙金錢的目的。

證交所說明，一旦依照對方指示採取上述行動後，有可能成為受害者。投資人受騙後將面臨資金流出，追償無門；或對方取得投資人金融帳戶帳號、密碼或其他個資後，將盜領資產。

此外，對方可能提供虛假獲利成果，當投資人決定獲利了結時，便開始拖遲給付，或要求繳交手續費等各種方式，但最後仍無法收回現金；也有投資人在投入初期獲得帳面上豐厚利潤，當決定再加碼大筆投資時，對方就收網捲款潛逃。

證交所直言，當投資人驚覺受騙後，新的詐騙又再出現，聲稱可協助討回金錢損失，但須再支付費用，讓投資人二次受害。

證交所表示，事前預防，永遠比事後後悔來得好，與其被詐騙後捶胸頓足、懊悔不已，不如事前未雨綢繆、預先防備。（編輯：張良知）1110810