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花蓮仁里萬善廟普渡 設寵物蓮座供飼主祭拜

2022/8/11 16:06（8/11 16:46 更新）
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農曆7月到，花蓮縣吉安鄉仁里萬善廟11日舉行中元普渡法會，今年除供奉往生者外，也首次設置寵物蓮座，準備貓、狗、魚飼料，也有寵物玩具，撫慰飼主，獲不少正向迴響。（仁里萬善廟提供）中央社記者張祈傳真 111年8月11日
農曆7月到，花蓮縣吉安鄉仁里萬善廟11日舉行中元普渡法會，今年除供奉往生者外，也首次設置寵物蓮座，準備貓、狗、魚飼料，也有寵物玩具，撫慰飼主，獲不少正向迴響。（仁里萬善廟提供）中央社記者張祈傳真 111年8月11日
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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮吉安鄉仁里萬善廟今天舉行中元普渡法會，今年除了供奉往生者，首次設置寵物蓮座，放上飼料、罐頭及玩具等，讓飼主、愛動物人士祭拜往生的寵物。

仁里萬善廟主委楊清基接受媒體聯訪表示，廟內主神陳聖公是清朝時期的軍人，投入東台灣開發，廟內也祭拜在花蓮南濱海邊戰死的清兵及荷蘭人遺骸，每年陳聖公誕辰、清明及中元節會舉行祭典，普渡孤魂野鬼。

楊清基說，有鑒於飼養寵物的比例增加，現代人對寵物的情感很深，寵物離世後，主人沒有普渡的地點，今年特別設置寵物蓮座，準備貓、狗、魚飼料，也有寵物玩具，撫慰飼主。

楊清基說，首次設置寵物蓮座，不少飼主前來參與，獲得正向迴響，未來也會繼續辦理，讓飼主有祭拜寵物家人的地點。（編輯：陳仁華）1110811

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