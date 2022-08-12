消基會驗油品4種致癌物皆合格 籲政府納入檢驗

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）消基會今天表示，多環芳香族碳氫化合物（PAHs）有多種有致癌性，參照歐洲監測其中4個品項，近期檢驗15件油品幸而都合格，又考量天天都會吃入油，建議政府年度檢驗應納此4品項。

消基會今天召開「市售食用油多環芳香族碳氫化合物調查測試」記者會，做出以上發布，相關檢驗樣品於4月間在新北市實體賣場買10件、網路購得5件，共15件，其中包含鵝油產品4件（1件含油蔥）、豬油產品1件（含油蔥）、沙拉油油蔥1件（含油蔥）、調合油4件、橄欖油3件及葵花油2件，共計購得15件樣品。

消基會指出，多環芳香族碳氫化合物（PAHs）為含碳化合物不完全燃燒所產生的有機污染物，會經由食品加工或烹調過程，例如煙燻、烘焙、乾燥或燒烤等產生。

消基會並說，國際癌症研究署已報告有多種PAHs具致突變性或致癌性，其中以苯（a）駢芘（benzo（a）pyrene）的致癌性最強，被列為1級致癌物。

另外，歐洲食品安全局評估食品中PAHs至少須監測以下4個品項，包含苯（a）駢芘（benzo（a）pyrene）、苯（a）駢蒽（benz（a）anthracene）（2B級）、苯（b）苯駢苊（benzo（b）fluoranthene）（2B級），以及䓛（chrysene）（2B級）。

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消基會說，檢驗結果皆未驗出其中的一級致癌物苯（a）駢芘，但有2件驗出苯（a）駢蒽及䓛，其中一件為油蔥，成分為沙拉油，內含軟質棕櫚油、大豆油、芥花油，以及蔥頭等，另一件是沙拉油，成份為大豆油、油菜籽油，不過含量總和都未超標。

雖然檢驗都合格，消基會認為食用油天天會吃下肚，建議政府年度檢驗應納入上述4個品項，而且每一種油適合烹飪的溫度不同，應將適用範圍列入標示規定中；同時建議業者標示上註明產品適合的使用方法，例如煎、煮、炒、炸或是涼拌。（編輯：陳政偉）1110812