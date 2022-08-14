油價平穩雙機制續運作 15日起汽柴油降2角

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中油公司宣布，15日凌晨零時起，汽、柴油牌告價每公升各調降0.2元。圖為民眾開車前往加油站加油。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北14日）中油公司今天宣布，在油價雙重平穩機制持續運作之下，汽、柴油各吸收新台幣3.5元及4.8元。自明天凌晨零時起，汽、柴油牌告價每公升各調降0.2元。

調整後零售價格分別為，92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升27.4元。

中油表示，本週受伊朗核子協議可望出現進展，與市場預期伊朗原油供應回升等因素影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價下跌1.11美元，新台幣兌美元匯率升值0.003元，國內油價依公式計算跌幅為0.9%。

按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲3.3元及4.6元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收3.1元及4.4元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。

由於雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.5元及4.8元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.2元。

中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，汽、柴油各需調整的3.5元及4.8元均由台灣中油吸收，累計111年至7月底止，共吸收約271億元。（編輯：潘羿菁）1110814