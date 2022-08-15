大台北及東部防高溫 吳德榮：午後中南部防大雷雨

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氣象局15日針對大台北及東部發布高溫資訊。圖為14日民眾在台北市奇岩社區的向日葵花田內撐傘遮陽。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北15日電）氣象局今天發布大台北及東部高溫資訊。氣象專家吳德榮表示，今明兩天晴朗炎熱，午後中南部防大雷雨；17至19日雨區擴大至西半部；20、21日熱帶大陸氣團影響，天氣轉酷熱。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，中午前後台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有機會連續出現攝氏36度高溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今明兩天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑。

吳德榮指出，今明兩天大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨，中南部並有大雷雨發生，應注意氣象局特報；東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，17至19日台灣仍在太平洋高壓邊緣，高溫微降1度，仍晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，水氣增多，西半部午後局部雷陣雨範圖擴大、對流增強，有機會發生大雷雨；東半部及恆春半島亦有局部短暫陣雨。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，20、21日熱帶大陸氣團的乾熱空氣從華中出海，台灣附近水氣減少，晴朗穩定，高溫再升、天氣酷熱，需注意防曬、防中暑；午後局部雷陣雨僅侷限在小範圍山區。（編輯：張雅淨）1110815