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宜蘭三星缺黃金梨穗？ 陳吉仲：中國未禁輸台灣

2022/8/17 14:15
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（中央社記者楊淑閔台北17日電）宜蘭縣三星上將梨黃金梨品系嫁接用的梨穗，多來自中國山東省，傳出貨源不穩定。農委會主委陳吉仲今天表示，中國沒有禁止出口，會請當地農團辦理進口或從國內、日本提供協助。

白露9月7日、中秋節為10日，只差3天太近，農委會為延長買氣，讓節後持續銷售，特地召開記者會宣布「台灣農產嘉年華」20日起買千送百活動到9月底。會後陳吉仲接受聯訪，被問及黃金梨穗不足，做出以上表示。

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他說，全國梨的生產面積大約5000公頃，需要嫁接的占3400公頃，每公頃嫁接梨穗約需100公斤，每年需要梨穗的量約340公噸，其中來自中國黃金梨穗為5.6公噸，占總需求量不到2%，其他大部分來自日本。

他並說，台灣生產很多高接梨品種，面對黃金梨穗相關問題，中國並沒有禁止梨穗到台灣來，如果有可能，農委會會透過宜蘭三星農團進行後續進口辦理，其次，也可以透過國內、日本，就相關黃金梨穗提供協助，以及還有其他品種梨穗，也可以提供給三星地區滿足嫁接需求，正在積極處理。（編輯：張芷瑄）1110817

陳吉仲
白露中秋太近 農產嘉年華文旦買千送百到9月底 蛋價與產蛋量資訊 陳吉仲：都有掌握
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