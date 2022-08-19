水利署調度增雨設備至貢寮淨水廠 盼挹注基隆降雨
2022/8/19 14:32（8/19 14:41 更新）
水利署為強化基隆地區人工增雨效能，再調度地面增雨設備至新北貢寮淨水廠並完成試作，如遇合適天氣，將聯合基隆西勢水庫地面增雨站同步施作，盼增加基隆市供水集水區降雨量。（水利署提供）中央社記者曾智怡傳真 111年8月19日
（中央社記者曾智怡台北19日）基隆水情趨緊，水利署今天表示，為強化基隆地區人工增雨效能，再調度地面增雨設備至新北貢寮淨水廠並完成試作，如遇合適天氣，將聯合基隆西勢水庫地面增雨站同步施作，盼增加基隆市供水集水區降雨量。
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水利署透過新聞稿說明，由於近日基隆市及新北市汐止區水情燈號調整為綠燈，水利署與台大人工增雨服務團評估可於新北貢寮淨水廠再增加地面人工增雨站，在合適氣象條件下，將有利於雙溪河上游集水區降雨效能，後續將全天候密切守視氣象變化，盼為基隆地區水情改善爭取更多雨量。
基隆水情緊張，水利署日前與台水公司共同研討應變措施，包含增設2部抽水機、調度35台水車、淨水場閒置管線重整復用、國軍支援淨水車等。（編輯：林興盟）1110819
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