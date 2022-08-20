牙齦腫流血恐是牙周病警訊 醫師籲及早就醫治療

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（中央社記者沈佩瑤台北20日電）台灣成人牙周病盛行率高達80.4%，尤其好發於50歲以上，調查顯示口腔健康也影響身體。醫師提醒，當刷牙或按壓牙齦時出血，腫脹甚至疼痛，可能是牙周病警訊，應及早就醫、勿亂服藥。

根據衛福部統計資料，台灣成人牙周病盛行率高達80.4%，其中50歲到64歲牙周病罹患是18歲到34歲的6.7倍，且104-105年成年與老年人口健康調查計畫報告指出，糖尿病與心臟病等疾病與牙周病狀況為正相關。

響應世界衛生組織（WHO）倡導「8020口腔保健計畫」，旨在推廣80歲以上老人能擁有20顆自然牙才能享有活躍老年的生活品質，「健康人生 因齒完美 落實成人口腔檢查123」活動今天上午在誠品松菸一樓廣場登場，宣導提升口腔醫療照護重要性。

社團法人中華民國家庭牙醫學會理事長王振穎活動前接受媒體聯訪指出，台灣將邁入超高齡社會，牙周病一般好發於50歲以上，對中老年人而言，牙周病可能是牙齒喪失的主要原因之一，牙周病很嚴重的話，80歲以上還要保有20顆牙齒就會比較困難。

王振穎表示，臨床經驗發現，把牙齒照顧好的長者，身體健康狀況也比較好，因為健康意識較高，更願意接受與配合治療。

他說，牙周病是由牙菌斑引起，牙菌斑如果沒有適當清除，可能兩天之內就會構成一個導致牙齦發炎的程度，但因前期發炎不見得會疼痛，這也是牙周病比較容易被民眾忽略的原因。

王振穎強調，在刷牙時或是平常日常生活中，多注意牙齦的症狀，譬如說縫隙變大、牙齦腫、出血等，希望民眾有這些自我認識，可以幫助提早就醫。

他表示，懷孕婦女也要注意牙周病，懷孕期婦女可能因賀爾蒙改變導致牙齦發炎，甚至產生牙周病，造成嬰兒早產問題，只要經過治療，是可以控制的；在懷孕中期適合進行牙科處理，初期和快要生產就比較不合適。

王振穎提醒，不少民眾會自行購買消炎、止痛藥物，牙周病的治療絕對不是只靠吃藥，要把牙菌斑產生的原因如牙結石等解決，加上日常把口腔衛生照顧好這是最根本，如果只靠吃藥，不但對身體不好，也可能吃錯而得不到效果。

此外，王振穎呼籲，民眾可多利用健保補助每半年洗牙1次，順便讓牙醫師檢查，及早發現問題就能及早治療。（編輯：卞金峰）1110820