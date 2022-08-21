國際油價下跌 汽油22日起調降1角、柴油不調整

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（中央社記者鄭鴻達台北21日電）中油今天宣布，中國經濟數據疲弱、伊朗核子協議可望有進展等因素影響，導致國際油價下跌，加上雙重平穩機制運作，汽、柴油各吸收新台幣2.8元及3.9元，協助穩定國內油價；22日凌晨零時起，汽油每公升調降0.1元，柴油不調整。

中油表示，調整後的參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升27.4元。

中油說明，因中國經濟數據疲弱、疫情升溫及伊朗核子協議可望出現進展等因素影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌4.24美元，新台幣兌美元匯率貶值0.016元，國內油價依公式計算跌幅為3.42%。

中油指出，按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲2.7元及3.9元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收2.5元、3.6元。

中油指出，因吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。

因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.8元及3.9元，國內汽油實際價格每公升調降0.1元、柴油不予調整。

中油說明，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的2.8元及3.9元，均由台灣中油吸收，累計111年至7月底止，共吸收約271億元。（編輯：黃國倫）1110821