陽明交大用蜘蛛絲做光纖 萬分之一秒測出血糖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北23日電）陽明交通大學團隊運用人面蜘蛛吐出的蜘蛛絲，開發出一款光纖糖度感測器，能在萬分之一秒（0.1ms）內有效測量糖度，並應用在測量人體血液中的糖濃度，幫助糖尿病管理。

陽明交大今天發出新聞稿，生物醫學工程學系教授劉承揚及碩士鄂暄蓓等人組成的團隊，以蜘蛛絲為材料開發光纖糖度感測器，研究成果登上9月份的國際生物醫學光學期刊Biomedical Optics Express，並獲選為編輯精選。

劉承揚等人看重的是蜘蛛絲有良好的延展性、光波傳輸等物理性質，且有別於用玻璃、塑膠製成的光纖，蜘蛛絲還有高度的生物相容性，相當適合用於人體。

研發團隊嘗試不同品種的蜘蛛，甚至在校內捕捉蜘蛛做實驗，可惜蜘蛛絲品質都不甚穩定，經過多方嘗試，才選定人面蜘蛛為主要取絲對象。

鄂暄蓓表示，為了取出高品質的蜘蛛絲，團隊必須學習飼養蜘蛛、設計取絲方法，為此多次諮詢爬蟲店老闆。一開始他們非常害怕「背上長臉」的人面蜘蛛，取絲過程中，蜘蛛常不受控亂跑，更是讓實驗室驚叫連連。

團隊從活蜘蛛取得天然的蜘蛛絲後，先是利用光固化樹脂穩定結構，再用斜向薄膜濺鍍技術，在固化的蜘蛛絲表面濺鍍一層薄薄的奈米金薄殼，以增加蜘蛛絲光纖對糖濃度的靈敏度，最後做成了一根直徑約略為頭髮，肉眼可視的光纖感測器。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

透過「表面電漿子共振（SPR）的光學物理原理，科學家可計算出不同糖類在金屬上的折射率，藉以得知濃度變化。劉承揚團隊研發的光纖感測器經實驗證實，感測功能在一年內都能保持相同靈敏度，且在室溫與人體溫度下都能正常運作。

劉承揚表示，糖尿病患者需要餐前餐後監測血糖，一款可以長期適用於人體內，且即時精準測量血糖的感測器，不僅解決病患的難題，也能達到精準醫學的目標，造福更多的慢性病患。（編輯：陳政偉）1110823