大專院校原住民獎助學金 加碼最多1萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社實習記者郭姸妤、記者陳清芳台北23日電）快開學了，原住民族委員會主委夷將．拔路兒今天宣布，111學年度起，大專院校原住民學生獎助學將增加新台幣3000到1萬元，每一年度下學期百分比排序第1名學生，也會辦理公開表揚頒贈獎品。

原民會今天下午在輔仁大學舉辦「獎助大專院校原住民學生獎助學金」記者會，原民會主委夷將．拔路兒Icyang Parod出席。

夷將．拔路兒致詞表示，獎助學金計畫自97年來皆未調整，近年來物價上漲，為協助原住民學生經濟需求，把獎助學金提高，也希望透過公開表揚，藉此激勵他們並提升社會競爭力。

原民會透過新聞稿說明，獎學金由原本新台幣2萬2000元提高至3萬2000元，一般助學金及中低收入戶助學金由新台幣1萬7000元提高至2萬元，低收入戶助學金則由2萬7000元提高至3萬元。

輔大教務長暨原住民族學生資源中心主任王英洲在會中簡報指出，除了獎金調整外，原住民學生達100名以上學校中，每一年度下學期排名百分比排序第1名學生，將公開表揚他們，預計在10月舉行典禮並頒發獎狀及3C產品。

王英洲表示，在申請系統部分，為減少學生繳交申請資料，已建置新申請系統，審查部門可透過線上查驗學生原住民族身分及經濟資格。

王英洲說，隨著少子化衝擊，越來越多學生選擇就讀公立學校，因此將公立學校申請獎助學金名額增加218名至784人，私立則約2000多人維持不變。（編輯：陳清芳）1110823