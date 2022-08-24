夏日樂學計畫開1345班 製原民獵人陷阱學族語

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全國中小學共有1345班的夏日樂學計畫，在活動中學本土語言、英語，屏東縣泰武國小就讓學生學習製作獵人陷阱，並學習原住民族語言。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年8月24日

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（中央社記者陳至中台北24日電）暑假期間課程壓力小，是學習語言的好時機。今年全國中小學共有1345班的夏日樂學計畫，在活動中學本土語言、英語，屏東縣泰武國小就讓學生學習製作獵人陷阱，並學習原住民族語言。

教育部今天發出新聞稿，夏日樂學計畫透過活動式、沉浸式的課程設計，擴展學生學習視野及興趣，今年更新增「英語主題式課程」，營造生活化的英語學習情境，共有1070校開設1345班課程，估計有2.8萬名學生參與，續寫歷年新高。

連續7年辦理夏日樂學計畫的屏東縣泰武國小，今年以「百年校慶」規劃課程，讓學生和排灣族部落耆老學習搭建傳統工寮、製作獵人陷阱、釀造小米酒，讓學生認識自己族群的文化底蘊，並一點一滴學習族語。

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台南市新南國小推動英語主題式課程，透過「獅子王」等影片，引導學生認識非洲大草原、動物的英語，還動手做非洲特色美食，學習非洲歌曲及舞蹈，感受每一個國家的特色及文化，並在生活中快樂學習英語。

國教署表示，夏日樂學計畫提供學生暑假不中斷的學習環境，以「做中學，樂中學」讓語言學習能在生活中實踐，強化學生對於本土文化及家鄉土地的情感。（編輯：張雅淨）1110824