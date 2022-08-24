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疫情衝擊、原物料上漲 台東社福中秋禮品認購冷縮

2022/8/24 17:52
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（中央社記者盧太城台東縣24日電）受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊和原物料價格上漲影響，台東社福機構推出的中秋節禮品銷售和認購情況並不理想，呼籲各界伸援手助弱勢團體。

台東私立牧心智能發展中心今天接受媒體聯訪表示，牧心每年中秋節都會推出中秋月餅禮盒，由庇護工廠夥伴製作，由於品質佳、食材新鮮，廣受好評，吸引不少政府機關和民間企業訂購；不過，今年開放2000盒認購以來，至今只達標300盒，眼看中秋快到，距離預定銷售目標9000盒還有一大段距離，讓牧心面臨困境。

創世基金會台東分院也表示，今年中秋文旦柚的認購也不理想，原本從4月推出的認購3000斤活動，目前也只達標1000斤左右，往年都有一間企業直接包購，但疫情及全球經濟衰退影響，企業營收大減，今年就沒訂購了。

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牧心智能發展中心表示，今年不僅有疫情影響，原物料上漲更是很大衝擊，中秋月餅的製作，包括奶油、麵粉、蛋黃及牛奶等，幾乎都漲了2至5成不等，成本增加，訂單卻少之又少，恐影響到營運。

受疫情影響，牧心今年只有2成多捐款，創世台東院也4成不到，2機構原本期待疫情趨緩中秋認購會有好轉彌補缺口，未料，又遇原物料上漲，降低認購意願，希望大家能伸出援手。（編輯：陳仁華）1110824

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