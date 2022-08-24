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捷運萬大線樹林段決標 替代道路估9月底前開工

2022/8/24 21:28（8/24 22:36 更新）
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捷運萬大線第2期工程樹林段24日成功決標，新北市政府捷運工程局表示，為紓解捷運施工造成中華路塞車，將興建城林大橋銜接環漢路替代道路因應（紫線標示處）。（新北市政府捷運工程局提供）
捷運萬大線第2期工程樹林段24日成功決標，新北市政府捷運工程局表示，為紓解捷運施工造成中華路塞車，將興建城林大橋銜接環漢路替代道路因應（紫線標示處）。（新北市政府捷運工程局提供）
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（中央社記者高華謙新北24日電）捷運萬大線第2期工程樹林段流標5次後，今天成功決標。新北捷運局表示，為紓解捷運施工造成塞車問題，替代道路新建工程23日已決標，估8月底前簽約，簽約後1個月內開工。

捷運萬大中和樹林線第2期全長約13.3公里，設13站，分為CQ890（樹林段）及CQ880（土城段）2段標。台北市政府捷運工程局指出，樹林段標以新台幣180億元成功決標，預計10月底開工、117年完工，尚未決標的土城段將比照此方式檢討。

由於捷運萬大線第2期行經樹林區中華路，在地議員憂心施工期間可能造成嚴重塞車。新北市政府捷運工程局表示，將利用城林橋側的國有財產署公有地，興建城林大橋銜接環漢路替代道路因應。

相關工程將在城林橋下橋前新設交通號誌及路口，右轉沿公有地下坡到平面後，右轉接環漢路。（編輯：戴光育）1110824

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