中秋連假期間遇國道塞車 高公局規劃替代道路

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（中央社記者余曉涵台北25日電）中秋連假即將到來，高公局今天說，預期國道將會有大量車潮，呼籲民眾遇到主線塞車時可走替代道路，像是國5頭城至坪林北向改走台9線；國6舊正至台中地區雙向改走台63線等。

中秋連假即將到來，交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，預期國道將湧現大量車流，造成部分路段壅塞情形。高速公路局根據歷年連假及大數據分析，預測國道容易壅塞路段及時段，建議用路人儘量避開，倘若用路人無法避免在該路段及時段上路時，可參考行駛10條替代道路。

高公局表示，國道長程用路人，如遇主線壅塞時，可改走省道替代道路，像是國5頭城至坪林北向改走台9線；國6舊正至台中地區雙向改走台63線；國1國3新竹至台南地區雙向改走台61線。

短程部分，高公局說國1湖口至新竹雙向改走台1線；國3土城至三峽雙向改走台3線；國3三峽至大溪雙向改走台3線；國1大雅至員林雙向改走台74線、台74甲線、台1線；國3快官至草屯雙向改走台14線；國3中興至中投北向改走台14乙線、台63線；國3田寮至國10旗山東向改走台28線。

高公局指出，9月9日及9月10日的凌晨0時到中午12時實施國5南向石碇及坪林入口匝道封閉，建議民眾於國5南向壅塞或石碇及坪林入口封閉時，可改走台9線或106乙線。

國5北向壅塞時，往台北用路人可改駛台9線返程或於坪林交流道接回國5。（編輯：陳政偉）1110825