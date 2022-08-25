北市大安區一級淹水警戒 信義區時雨量達111毫米

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北25日電）中央氣象局今天下午發布大雨特報。北市府指出，受午後短延時強降雨影響，下午3時30分起開始降雨，應變中心二級開設，信義區時雨量達111毫米，大安區一級淹水警戒。

台北市政府發布訊息表示，受午後短延時強降雨影響，北市自下午3時30分起開始降雨，應變中心下午4時14分啟動強化三級，至下午4時30分，信義、大安、內湖、文山、松山及中山區時雨量均超過50毫米，其中信義區時雨量達111毫米、大安區96.5毫米，

北市府指出，應變中心在下午4時33分提升為二級開設；水利署已發布北市大安區一級淹水警戒、文山區和松山區淹水二級警戒。氣象局針對北市雙溪（楓林橋與碧溪橋）發布災防的告警訊息，呼籲民眾盡速遠離該區域。

北市府表示，因去年6月間強降雨，導致信義路車行地下道淹水，消防局已派員在現場預置抽水機組應變，目前地下道沒有積、淹水狀況。

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中央氣象局下午發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，大台北地區及桃園、新竹、宜蘭、南投山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大雨地區為台北市、新北市、桃園市、新竹縣、南投縣、宜蘭縣。

台北市信義區從下午4時起下大雨、吹狂風，行人撐傘也無法抵擋雨勢，路上汽機車紛紛減緩車速，不時伴隨打雷、閃電，目前雨勢暫緩，民眾先前收到警訊通知，內容提到大雷雨預計持續至下午5時30分。（編輯：李亨山）1110825