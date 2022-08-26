大專社團到教育優先區辦營隊 復辦補助215梯

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受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，110年取消的大專社團到教育優先區暑假營隊活動，111年恢復舉辦，教育部共補助215梯次，同時也開放線上形式。圖為中興大學兒少教學新創服務社的「TFY開課鬆體驗營」，學童在電腦教室線上參與。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年8月26日

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（中央社記者陳至中台北26日電）受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，去年取消的大專社團到教育優先區暑假營隊活動，今年恢復舉辦，教育部共補助215梯次，同時也開放線上形式，共有8551名中小學生參與。

教育部今天發出新聞稿，今年暑假共有4094名大專學生組成青年志工服務隊，到教育優先區舉辦暑期營隊，讓8551名中小學生免費參加。藉由每梯最高新台幣4萬元的補助，大專社團獲得經費奧援，偏鄉學童也可在營隊中增加文化刺激，培養多元素養。

教育部指出，因應防疫，今年有6梯次營隊以線上形式舉辦，例如中興大學兒少教學新創服務社的「TFY開課鬆體驗營」，以線上「開課鬆」作為前導課程，透過課間團康活動，激發對學習的興趣。

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台北藝術大學藝術服務隊的「2022樂野藝術夏令營」，也因疫情改採遠距進行。活動中將鄒族的族服元素、族語單字、族語歌等融入圖像表達，帶領學生了解藝術抽象思維，並有展現的舞台。

教育部指出，大專學生社團結合自身專門領域，融入生命、性別平等、社區服務、識毒宣導、美感教育等營隊主題，有助提升教育優先區中小學生的課外活動資源，並讓社團的教育功能有更充分發展。（編輯：謝雅竹）1110826