國際學科奧賽、科展升學優待 擬納入實驗教育生

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（中央社記者陳至中台北27日電）實驗教育三法施行後，越來越多學生投入體制外的學習模式。教育部近期預告修正國際學科奧林匹亞競賽、科學展覽升學優待辦法，將非學校型態實驗教育學生，也納入適用對象。

台灣學子參與國際學科奧林匹亞競賽表現不俗，例如今年7月的第54屆國際化學奧賽，就拿到4面金牌，排名世界第一。依照規定，獲獎學生可申請「保送」大學校院本學系（如化學奧賽金牌保送化學系），或是「推薦」進入各學系（如醫學系）。

教育部8月22日預告「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」修正草案（以下簡稱優待辦法），考量近年非學校型態實驗教育陸續開辦，擬將相關學生也納入適用對象。

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優待辦法第2條，原條文是「高級中等學校」，調整後新增「高級中等教育階段非學校型態實驗教育未取得學籍學生」。藉此保障依照實驗教育三法投入體制外學習的學生，如果能在國際奧賽、科展取得好表現，也都能獲得升學優待。

另外，公告草案也修正第10條，刪除出國留學獎學金的家戶年所得限制。教育部解釋，主要考量這項獎學金的意旨是獎勵優良而非扶弱，藉此鼓勵奧賽得牌選手攻讀國外頂尖大學數理系所。（編輯：陳政偉）1110827