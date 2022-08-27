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9/12起實施校園防疫新制 教育部正式發函各校

2022/8/27 18:07
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（中央社記者陳至中台北27日電）教育部今天正式發函全國各校，9月12日起實施校園防疫新制，確診及快篩陽性個案實施7天居家照護，期滿無症狀才可入校。同班師生則是快篩陰性、無症狀就能上實體課程。

中小學將於8月30日開學，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron BA.5的新一波疫情，中央流行疫情指揮中心、教育部於8月22日宣布，開學前2週維持1人確診、全班停課3天舊制，9月12日起實施新制。

教育部今天正式發函各校，說明修正「高級中等以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，內容和日前指揮中心說明一致。9月12日起，確診或快篩陽性者實施7天居家照護，期滿無症狀可入校上課。

確診者（或快篩陽性個案）的同班師生則改為提供1劑快篩，快篩陰性無症狀就可上實體課程，如有症狀則儘速就醫。

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由於學校有不少社團、跑班活動，可能遇到其他班級的學生。教育部規定與確診者（或快篩陽性個案）摘下口罩共同活動15分鐘以上，學校也會提供1劑快篩，陰性、無症狀就可繼續上課。

其餘校園防疫規定變動不大，例如學校辦理集會活動時，仍須掌握參加人員名單，做好體溫量測、手部消毒，並全程戴口罩。體育課從事運動時，師生如無呼吸道症狀且能保持社交距離，可不戴口罩；但無運動行為或運動結束後，仍要把口罩戴上。（編輯：張芷瑄）1110827

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