台塑石化29日起汽柴油各調降3角及4角

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北28日電）台塑石化今天表示，考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自29日（週一）凌晨1時起，調降汽油批售價格每公升0.3元，柴油批售價格每公升0.4元，市場零售價格由加油站自行決定。

根據台塑石化公告油價，8月29日凌晨1時起，加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升29.2、95+無鉛汽油30.7元、98無鉛汽油32.7元、超級柴油26.8元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台塑石化指出，受到沙烏地阿拉伯釋出OPEC+減產可能性、美國拒絕伊朗就核協議提出的附加條件，以及哈薩克石油管線設備受損造成部分原油出口中斷等因素影響，促使本週國際油價上漲。

考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定自2022年8月29日（週一）凌晨1時開始，調降汽油批售價格每公升0.3元，柴油批售價格每公升0.4元，市場零售價格由加油站自行決定。（編輯：蘇志宗）1110828