更多編輯台推薦新聞：
國衛院研究：老年人長期吃維生素D 失智風險不減反增
生活

國衛院研究：老年人長期吃維生素D 失智風險不減反增

打火弟兄染疫後咳不停易喘 救災出任務怕拖累同事
生活

打火弟兄染疫後咳不停易喘 救災出任務怕拖累同事

中央社新書「記者在現場」 寫下新聞沒說完的故事
文化

中央社新書「記者在現場」 寫下新聞沒說完的故事

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

桔子商旅嘉義店被踢爆用泰北茶園圖 業者：撤網頁

2022/8/29 21:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）桔子商旅&青旅－嘉義店6月在臉書推出「在市區的時髦咖啡廳品嚐嘉義在地好茶」方案，被網友踢爆用泰國北部清邁安康農場的茶園圖代替；業者表示，將撤網頁改附嘉義茶園圖。

福泰飯店總管理處副總經理薛志民告訴中央社記者，在桔子商旅&青旅－嘉義店臉書（Facebook）的圖片，當初是從題庫所購買，卻忽略了是示意圖或合成圖片，公司將先撤下網頁，再以插畫方式呈現嘉義茶園之美，或是實際以嘉義山區綠意盎然的茶園代替。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

桔子商旅&青旅－嘉義店6月在臉書推出「在市區的時髦咖啡廳品嚐嘉義在地好茶」方案，讓遊客在嘉義市中心坐擁茶園裡的第一道甘醇，遊客想要遠離塵囂，就到梅山鄉一探茶園真面目，並推薦梅山茶林竹蓆品茗及製茶等深度體驗，享受仙氣繚繞的茶園清香。

不過，桔子商旅&青旅－嘉義店在臉書附上的詩情畫意茶園風景圖，卻被網友踢爆，指「嘉義這家旅館的廣告有點誇張，P圖P到我家房背後馬亢山來了，奮起湖石棹茶園那麼美，捨近求遠到泰緬邊境是為那樁」，並指商旅P的圖是位於泰北的安康農場。（編輯：陳仁華）1110829

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族