桔子商旅嘉義店被踢爆用泰北茶園圖 業者：撤網頁

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（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）桔子商旅&青旅－嘉義店6月在臉書推出「在市區的時髦咖啡廳品嚐嘉義在地好茶」方案，被網友踢爆用泰國北部清邁安康農場的茶園圖代替；業者表示，將撤網頁改附嘉義茶園圖。

福泰飯店總管理處副總經理薛志民告訴中央社記者，在桔子商旅&青旅－嘉義店臉書（Facebook）的圖片，當初是從題庫所購買，卻忽略了是示意圖或合成圖片，公司將先撤下網頁，再以插畫方式呈現嘉義茶園之美，或是實際以嘉義山區綠意盎然的茶園代替。

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桔子商旅&青旅－嘉義店6月在臉書推出「在市區的時髦咖啡廳品嚐嘉義在地好茶」方案，讓遊客在嘉義市中心坐擁茶園裡的第一道甘醇，遊客想要遠離塵囂，就到梅山鄉一探茶園真面目，並推薦梅山茶林竹蓆品茗及製茶等深度體驗，享受仙氣繚繞的茶園清香。

不過，桔子商旅&青旅－嘉義店在臉書附上的詩情畫意茶園風景圖，卻被網友踢爆，指「嘉義這家旅館的廣告有點誇張，P圖P到我家房背後馬亢山來了，奮起湖石棹茶園那麼美，捨近求遠到泰緬邊境是為那樁」，並指商旅P的圖是位於泰北的安康農場。（編輯：陳仁華）1110829