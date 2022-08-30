開學日安心 環保署完成5120所校園周邊消毒

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（中央社記者張雄風台北30日電）今天是開學日，環保署表示，已於29日完成全台5120所高中以下、公立幼兒園等操場、走廊、洗手台及校內遊具設施的消毒工作，讓師生們有安心的上課環境。

行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，111學年度第一學期今天開學，考量國內COVID-19疫情持續，面對新一波BA.4、BA.5疫情持續嚴峻，環保署與地方環保局合作，已於29日完成5120所高級中等（含）以下學校及公立幼兒園之校園周邊及戶外公共環境防疫消毒作業。

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環保署進一步說明，8月11日已函請各地方環保局滾動式調整環境消毒作業人力與物資，並與地方環保局合作於開學前連日動員4735人次，1674消毒車次，進行高中（含）以下學校及公立幼兒園周邊及戶外公共環境消毒，包括操場、走廊、洗手台、校內遊具等設施。

環保署呼籲，防疫工作不能鬆懈，師生在校內請務必戴口罩，並做好肥皂勤洗手等個人衛生防護，使用過後的廢棄口罩應確實丟入垃圾桶中，保護自己也保護他人，共同維護校園健康，讓學生及家長安心。（編輯：張芷瑄）1110830