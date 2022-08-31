高市仁武高中國中部學生栽培畸形菇 全國科展奪獎

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）高市仁武高中國中部3名學生採逆境方式栽培畸形菇菌種，發現不但可以食用，並具有觀賞性與經濟價值，奪得今年全國中小學科展生活應用科學第2名，未來也將研究商品化，推廣至全國。

高雄市教育局新聞稿表示，仁武高中國中部3名同學陳彥勳、周家為、陳紹齊，從媒體得知國內積極提高菇類產能，因此在老師指導下，參與栽培食用菇類研究，並奪得全國中小學科展生活應用科學第2名。

研究目的希望找出食用菇在黑暗、通風與否，是否導致菇類有不一樣的型態變異，讓經濟價值提升。3名同學說，過去的菇類研究中，普遍認為菇類培養時，畸形化就是「不好的」，未曾有人探討過畸形菇，因此也促成他們投入研究。

同學說，過程中有多次失敗，菇菌種難以存活，最後經過不斷改正與調整終有成果。此外，包括金針菇、鹿角靈芝都是畸形化後，反而更加具有經濟價值的例子。

在此項研究中，同學們使用逆境來栽培食用菇，發現成效頗佳，不只可以食用，也可以拿來觀賞，並配合將食用菇微型化的「扭蛋菇」，將研究商品化，期望未來加以推廣。

仁武高中國中部今年全國第62屆中小學科學展覽會表現亮眼，勇奪學校團體獎國中組第1名，及TDK基金會特別獎第1名；其中兩件作品成績優秀，分別榮獲國中組地球科學科第1名、國中組生活應用科學第2名。

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勇奪地球科學科第1名的作品，以「梅來演趣，探討台灣梅雨季之大氣流型轉變」為研究探討主題，參與研究的學生劉士寬、高笛祐、徐巧瑄，主要研究目的為了解梅雨時的降雨與致災情形，盼未來能有效預測致災型梅雨的發生條件。

校長余忠潔說，在研究過程中，參與師生幾乎沒有假日，平常日需要上課教學與學習，只能利用課後時間、假日在實驗室研究，一路走來默默耕耘，終獲甜果。（編輯：謝雅竹）1110831