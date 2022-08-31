民航局：9/1起入境旅客可自行駕車至檢疫處所

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）交通部民航局今天表示，明天起，開放入境旅客可自行駕車前往檢疫處所，各機場已指定自駕車輛所應停放地點，請旅客遵守規定。

民航局發布新聞稿，明天起，返國欲自行開車前往檢疫處所的旅客，務必遵守中央流行疫情指揮中心所訂各項防疫規範，依機場指定動線至停車場取車，並儘速至檢疫處所，共同嚴守社區防線。

民航局指出，因應中央流行疫情指揮中心日前宣布調升入境總量人數為每週5萬人次，考量國人返台入境需求增加，為提升各機場服務量能，指揮中心同意自9月1日起，開放入境旅客可自行駕車。

民航局表示，各機場已指定自駕車輛所應停放地點，並設置入境旅客專用動線，沿途增設宣導告示引導旅客至停車場取車，其中：桃園機場第一航廈為2號停車場、第二航廈為4號停車場，松山機場為第1、2號戶外停車場，小港機場為國際航廈前停車場（C、D區），台中機場為地下1樓停車場（自駕停車區）。

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民航局說明，為減少病毒傳播風險，各機場除了維持入境旅客通過的地點、使用的設備、廁所，每架航班結束後立即環境清消外，也會再增加航廈至停車場、繳費機清消頻率，每架航班結束後，馬上消毒擦拭，停車場繳費機旁也會增設自動感應酒精機，供取車繳費民眾進行手部清潔消毒。

民航局提醒，自駕旅客全程佩戴口罩，繳費時注意手部清潔消毒，不得以租車方式開車返家，取車後應儘速至檢疫處所，勿至其他處逗留，勿接觸其他民眾，並建議參照防疫車隊及親友接送防疫規範，於抵達檢疫處所後，對全車內外消毒，針對碰觸區域，如車門把手、方向盤、座椅、安全帶、行李放置處等擦拭消毒，也呼籲返台民眾，務必落實各項防疫規範，保護自己，也保護家人。（編輯：陳仁華）1110831