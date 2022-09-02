客語能力初級認證3日如期舉行 遇停課則延期

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）客家委員會今天表示，「111年度客語能力初級認證」第1梯次3日登場，計16個考區、共34間試區學校同步如期舉行；若颱風軒嵐諾影響，縣市政府宣布停課，當地試區延期辦理。

客委會今天發布新聞指出，3日舉行的「111年度客語能力初級認證」全國認證第1梯次將如期舉行；如果因為颱風影響，致使部分試區學校所在的縣市政府宣布停課，則當地試區的認證考試延期辦理，提醒考生隨時注意颱風動態。

客委會並說，初級認證總試務中心將以簡訊通知受影響的考生，有關後續延期考試時間或無法配合延期的退費配套方案，屆時將由初級認證總試務中心於下週公告在認證報名網站上；另外，考生居住的縣市若經宣布停課，也可以申請延期考試或退費，考生可自9月5日起洽試務中心協助辦理後續事宜。

客委會補充，相關資訊將隨時公告在客語能力初級認證報名網站（https://hakka.sce.ntnu.edu.tw/hakka）及客委會官網（https://www.hakka.gov.tw）。其他問題可電洽客語能力初級認證總試務中心0809-090-040。

客委會統計，3日舉行的全國第1梯次認證客語初級認證，共有6397名考生應試，其中以桃園市報名最多、共1310人，其次為苗栗縣1276人，第3為新竹縣989人；並發現花蓮縣今年度報名人數較去年成長近5成，多達522人報考，因此特別在花蓮縣玉里鎮增設考區，提升便利性。

客委會說明，「111年度客語能力初級認證」總計1萬796人報考，第1梯次3日登場，6397名考生應試，第2梯次將於25日辦理。

因應COVID-19疫情，客委會提醒考生，各試區當天採取體溫管制，並加強試務場地清潔消毒，全體試務人員、考生及陪同人員須佩戴口罩，體溫量測無異常後才能進入試區。（編輯：陳政偉）1110902