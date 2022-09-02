境外生苦等防疫車隊 教育部研議同旅館共乘

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（中央社記者陳至中台北2日電）大專即將開學，境外生近日入境人數增加，許多人在機場苦等防疫車隊。教育部表示，已研議開放入住同一防疫旅館的學生，可共乘防疫車隊，目前正與相關單位協調中。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，境外生近日陸續入境，不少人向大學反映，在機場出境大廳大排長龍，想搭上防疫車隊，可能要等上1、2個小時，輪班的車隊司機也相當疲勞，恐影響交通安全。

教育部今天晚間以文字回應媒體，目前防疫車隊原則是1人1車，桃園機場公司為改善防疫車隊久候狀況，已協調將防疫車隊由現有1031輛，擴增到1146輛，以緩解尖峰時段疏運需求。

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由於中央流行疫情指揮中心已開放同日入境旅客可同住，前往同一檢疫居所時可共乘。教育部已向交通部及桃園機場公司反應，希望開放入住同一防疫旅館的學生，可共乘防疫車隊，相關單位正協調中。

教育部也提到，為減輕各校人力負擔，已聘請專責人員於機場協助境外生填寫資料、通關及搭乘防疫專車。學校人員不須到機場，只需在線上確實掌握及回報學生入境相關資訊，並適時關懷學生、提供諮詢，已大幅減少工作量。（編輯：黃世雅）1110902