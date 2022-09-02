早安世界》颱風軒嵐諾海警今晨發布 北部防豪雨沿海浪高可達6公尺
颱風軒嵐諾海警今晨發布 北部防豪雨沿海浪高可達6公尺
中央氣象局表示，颱風軒嵐諾2日凌晨2時的中心位置在北緯21.3度，東經125.6度，以每小時9公里速度向西北進行，預估將從台灣東方海面通過，2、3日是颱風最接近台灣的時間，暴風半徑可能約300公里。受颱風外圍環流影響，台灣沿海地區5日可能有9至11級強陣風，甚至會有6公尺浪高，北部、東北部應防豪雨。因應颱風來襲，台北市2日上午10時河濱停車場啟動管制措施，只出不進，同時，河濱疏散門周邊區域8公尺以上道路路邊紅黃線開放停車，區域內路邊停車也暫停收費。（看完整報導）
基本工資調漲4.56% 月薪最低2萬6400元、時薪176元
勞動部1日召開基本工資審議委員會，會後拍板明年1月1日起每月基本工資從新台幣2萬5250元調高到新台幣2萬6400元，調幅為4.56%，時薪部分比照月薪調幅，每小時基本工資從168元調高到176元，這是總統蔡英文從2016年開始執政以來，基本工資連續第7年調漲。勞動部預估，受惠勞工約232.67萬人，勞、資方和政府分別會增加約14億、254億及15億的勞工保險等成本。勞動部長許銘春允諾勞雇雙方，政府將比照去年作法，對疫情受創嚴重的產業提供配套措施。（看完整報導）
單日新增病例增25% 有症狀、長者未打疫苗、幼兒勿參加中秋聚會
國內1日新增3萬3875例COVID-19本土個案，較上週同期相比增加6908人，增幅達25.6%；確診個案新增中重症154例，其中36人死亡。本土Omicron BA.5疫情升溫，中央流行疫情指揮中心提醒，當出現喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、咳嗽等症狀，建議接受快篩檢測，也許不會立刻轉陽性，隔1天或半天後可再篩1次確認。中秋假期將至，指揮中心發言人莊人祥說，目前北部本土疫情上升增幅高於其他縣市，有症狀者勿參加聚會，未打疫苗長的民眾與幼兒也不建議參加烤肉等活動。（看完整報導）
無人機頻侵擾金門 金防部示警驅離無效後首度擊落
中共近期頻以民用無人機近距離侵擾金馬等防區，陸軍金門防衛指揮部表示，9月1日中午12時3分，發現1架不明民用空拍機進入獅嶼禁限制水域上空，駐軍依程序示警驅離無效後進行防衛射擊，將無人機擊落。這是8月初以來首次有疑似來自中國的無人遭國軍擊落。金門縣政府與立委陳玉珍都反制無人機的作為都表示支持，中國官方發言人則聲稱「台灣當局渲染緊張」，「企圖炒作升高兩岸對立」。行政院陸委會表示，中共解放軍無人機應非單純民用航空器用途，對於中共以無人機侵擾作為，國防部會適時採取必要且強力反制作為。（看完整報導）
聯合國發布新疆報告指中國恐犯違反人道罪 中方全面封鎖消息
聯合國一份有關中國新疆地區侵犯人權的報告，在原因不明情況下拖延數月未公布，直到8月31日聯合國人權事務高級專員巴舍萊離任前夕才發布。報告指出中國新疆維吾爾自治區當局對當地少數民族的待遇「可能」構成國際罪行，尤其是違反人道罪。雖然維吾爾人與人權團體指證歷歷，中國始終否認新疆少數民族受到不當待遇，聯合國的報告發布後，中國當局在國內全面封鎖相關消息，就連陸媒轉發中國駐日內瓦聯合國代表團反批新疆報告的聲明，也全被下架。（看完整報導）
中國專斷 英國首相熱門人選特拉斯擬聯合盟友對抗
英國執政保守黨黨魁選舉結果將於5日公布，當選者可接替強生，成為下一任首相，兩位候選人當中以現任外交大臣特拉斯較被看好。泰晤士報近日引述特拉斯陣營人士說法報導，一旦當選首相，特拉斯擬將中國的威脅等級由「體制競爭者」調升至與俄羅斯相同的「迫切威脅」。特拉斯8月31日表示，若當選首相，她的優先任務是聯合美國等盟友一同對抗日益專斷強勢的中國。她說英國應避免對中、俄等威權國家形成戰略層次的依賴。（看完整報導）
俄羅斯停供天然氣 6成法國民眾準備節電
俄烏戰爭在2月爆發後，俄羅斯為報復制裁，開始減少對歐洲的天然氣供應。8月30日晚間，俄羅斯天然氣工業公司宣布從9月1日起完全暫停向法國能源供應商Engie運送天然氣，讓法國供電吃緊情況雪上加霜。法國總統馬克宏2日將召開國防會議，首次針對冬季供電可能性做沙盤推演。危機當前，近6成法國民眾表示已準備節電，避免年底能源匱乏。（看完整報導）
曹興誠宣布恢復中華民國國籍秀身分證 10億資助兩計畫抵抗侵略
聯電前董事長曹興誠在11年前入籍新加坡之後，宣布重新取得中華民國國籍，要與台灣同胞一起對抗中共侵略。他表示，如今他只有中華民國國籍，沒有任何護照，回來台灣，會死在台灣，絕對不會活著看到台灣變成另一個香港。曹興誠先前宣布捐出新台幣30億元強化國防，他指出，要以10億元推動「黑熊勇士」及「保鄉神射」兩個計畫，希望在3年內訓練出300萬名協助區域防衛的民間勇士，可以和國軍戰士配合，並訓練出30萬名以上民間的神射手。針對曹興誠捐10億資助兩計畫加強台灣防衛，行政院表示將由相關部會評估作法的可行性。（看完整報導）
美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇
美國眾議院議長裴洛西8月初旋風訪台後，中國連續多日在台灣周邊海域大規模軍演，台灣也展開實彈演習，模擬防禦中國入侵。台海局勢升溫，引發外媒關注。美國廣播公司派著名傳奇主播記者伍德拉夫深入台灣各地，調查台灣民眾對中國文攻武嚇的反應。報導指出，中國國家主席習近平展現對台決心之際，台灣對獨立的渴望愈加強烈，尤其是年輕一輩；儘管台海緊張局勢加劇，台灣許多居民表示，在做好準備的情況下，不害怕與中國發生戰爭。（看完整報導）
永豐銀行勸誘客戶借錢投資 金管會重罰1800萬、總經理暫停職
金管會接獲檢舉，追查發現永豐銀行不當勸誘客戶借錢投資，且房貸業務不當搭售房貸壽險，例如要客戶買房貸壽險才可申請房貸等，針對永豐銀行7大缺失，金管會1日開罰永豐銀行新台幣1800萬元、總經理莊銘福遭停職3個月。業務方面，金管會停止永豐銀行新承作客戶委託投資海外債券及自行貸款的房貸壽險業務各6個月、停止代理銷售人身保險商品新契約1個月。（看完整報導）
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