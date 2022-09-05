颱風遠離雨勢趨緩氣溫回升 沿海注意易有長浪

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（中央社台北5日電）中央氣象局表示，今天為西南風環境，中南部地區仍有局部不定時短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

氣溫方面，因颱風遠離氣溫回升，各地高溫大多在32至34度，其中宜蘭地區有36度高溫發生的機率，花蓮縱谷及台東地區甚至有38度高溫發生的可能，中午前後紫外線偏強，請注意防曬並多補充水分。

此外，基隆北海岸、北部、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及恆春半島易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意；台灣北部、東半部海面及巴士海峽風浪仍大；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，請避免前往海邊活動。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為西南風，西南風可能挾帶微量境外臭氧影響西半部地區，空氣品質多為普通等級；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（編輯：陳仁華）1110905