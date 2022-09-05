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9縣市防豪大雨 北北基留意大雷雨

2022/9/5 18:15（9/5 18:26 更新）
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中央氣象局5日針對北北基發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨及雷擊等。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象局今天傍晚發布豪雨特報，基隆、新北防豪雨，台北、桃園等7縣市防大雨；並針對北北基發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨及雷擊等。

中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨，台北市（南港區）、新北市、南投地區及桃園至台中、宜蘭山區有局部大雨發生，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區慎防坍方及落石；低窪地區慎防淹水。

豪雨地區為基隆市、新北市；大雨地區為台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣。

氣象局並針對新北市、台北市、基隆市發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。（編輯：張雅淨）1110905

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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