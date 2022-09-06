公私協力推動科普 國科會招手青年學子

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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）國家科學及技術委員會今年將舉辦歷年規模最大的「Kiss Science－科學開門，青春不悶」科普活動，自10月1日起開放103個科研場域、逾360場活動，招手全台青年學子，學習、關注台灣與國際科研成果及趨勢。

國科會今天舉辦「2022 Kiss Science－科學開門，青春不悶」記者會，活動邀請文化部、農委會、經濟部、教育部、內政部、交通部、衛福部、中研院等代表，以及友達、巨大、台積電、旺宏、筑波醫電等贊助企業代表出席。

吳政忠致詞表示，科普需各部會與公私協力齊力推動，今年的活動有兩大特點，第一是邀請到8個部會一起推動，第二是透過與企業公私協力，也利於企業找到新秀。

吳政忠期許，科普的推動不是只有國科會自己的工作，也不只需要更多部會合作，盼明年也能有更多企業共襄盛舉，讓更多青年有更多機會接觸科學與技術。

國科會指出，本活動今年已邁入第4屆，今年的活動規模為歷年最大，將自10月1日起，以5個週休假期陸續開放103個科研場域，舉辦超過360場活動。

國科會表示，這103個場域遍及全台，其中由中研院、各部會開放者有61個，場域包括各部會、法人轄下研究中心、AI創新研究中心、特色領域研究中心、3個科學園區、海研船、大學實驗室，以及參與企業的展館。

國科會說明，今年也將舉辦高中職學生創意徵件競賽，分為「短文寫作」、「短片製作」兩組，競賽過程將導入業師培訓機制，鼓勵參賽者詮釋場域特色與內涵。

國科會表示，最後，活動也邀請不同領域專家、學者線上開講，介紹基礎科學、應用科學及前沿科學相關知識，並提供200名額供偏鄉學生參觀，並補助交通費，延伸科普觸角。（編輯：翟思嘉）1110906