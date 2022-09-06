疫情後首次 觀光局率業者赴越南參加旅展

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（中央社記者余曉涵台北6日電）持續布局疫後旅遊，交通部觀光局在睽違2年後，首度攜手22家台灣業者造訪越南胡志明市，並參加胡志明市國際旅展，為越南旅客帶來珍奶、鳳梨酥等台灣好味道。

交通部觀光局今天發布新聞稿表示，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，睽違2年，觀光局首度攜手22家台灣業者共計35名團員造訪越南胡志明市，帶來了最新的疫後台灣旅遊產品、最具台味的珍珠奶茶、鳳梨酥及台灣特有香氛，邀請越南旅客重溫屬於台灣的好味道。

觀光局表示，這此首發團由觀光局國際組長黃勢芳率隊，今天抵達後就舉辦台灣觀光推廣暨業者交易會，超過百名越南旅遊業者報名參加，要與台灣業者進行洽談，顯示越南民眾期望能早日到台灣旅遊的強烈市場需求。

觀光局說，首發團接下來要參加8日到10日的越南胡志明市國際旅展，今年台灣館以「鐵道遊台灣」為主題，結合機場報到櫃檯、火車車頭等元素，並以台灣桃園國際機場專屬的「國門香」及苗栗卓蘭的各式植物香氛為主要氣味，用5感體驗帶領越南朋友們置身台灣氛圍。

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觀光局說，展期中也邀請越南知名舞團Hipfest communication，以舞蹈詮釋台灣美食及客家風情，同時安排絹染帆布袋DIY、生肖小提燈DIY、珍珠奶茶體驗、鳳梨酥試吃等有趣活動。

另外，觀光局表示，現場除了交通部觀光局駐胡志明市辦事處提供旅遊諮詢外，退除役官兵輔導委員會及武陵、福壽山、清境農場、嘉義縣政府、航空公司、旅行社、飯店及伴手禮等共22家台灣單位參展，提供最新的台灣旅遊情報資訊。（編輯：張雅淨）1110906