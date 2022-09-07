春川不只有南怡島 獨木舟、纜車一覽衣巖湖美景

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旅客到韓國春川旅遊，不只可到南怡島，還可前往衣巖湖划獨木舟，欣賞美景。中央社記者余曉涵攝 111年9月7日

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（中央社記者余曉台北7日電）過去旅客到韓國春川旅遊，都以南怡島為主，在COVID-19疫情影響下，春川成為韓國當地民眾旅遊的後花園，也新增三岳山纜車、天空步道等景點，讓旅客可一覽衣巖湖美景。

過去旅客到韓國春川旅遊，最知名的景點就是韓劇冬季戀歌拍攝場景的南怡島，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，春川成為韓國旅客的熱門國旅之一，也增加許多新景點，包含三岳山纜車、樂高樂園。

衣巖湖位於韓國江原道春川市，是1967年11月北漢江與昭陽江匯流處建造了一座大壩，這座大壩是為了讓從昭陽湖（橫跨江原道春川市-楊口郡-麟蹄郡的韓國最大人工湖）與破虜湖（連接江原道華川郡與楊口郡的湖泊）流下來的水均衡的流進漢江而建造的。

在當地經營獨木舟的業者表示，衣巖湖的湖水可以說是從北韓流過來的，因此可以說是有象徵和平的意義。

旅客造訪衣巖湖除了可以在岸邊欣賞美景外，還能選擇在衣巖湖上划獨木舟或者登上去年才剛開放的三岳山纜車造訪今年開放的三岳山天空步道。

韓國觀光公社表示，在衣巖湖划獨木舟沿途可見三岳山、衣巖大壩、衣巖湖天空步道及鋪滿太陽能板的鯉魚島，其中與自行車道水上橋梁區間相連的衣巖湖天空步道設有距離水面約12公尺，長10公尺的直線區間與直徑10公尺的圓形區間，地板都採用透明強化玻璃，讓人體驗漫步於水面的新奇感受。

去年開放的三岳山纜車則是目前韓國最長的纜車，有3.61公里，旅客在纜車上可以一覽三岳山、衣巖湖等附近景點，更是春川的新景點。

三岳山纜車的車廂共有66台，其中有20台為透明地板的水晶車廂，單程約15分鐘，旅客下車點距離三岳山天空步道步行約10到15分鐘，中間都為木製步道，坡度緩和，讓大小朋友都可輕易攀登。

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韓國觀光公社說，三岳山天空步道設置在三岳山海拔480公尺處，架設的脊柱約有35公尺，天空步道本身52公尺，旅客不僅可以在天空步道上從上往下飽覽衣巖湖、樂高樂園外，還能看到春川市。

為了推廣觀光，韓國日前發布新聞稿宣布台灣人限時免簽證入境韓國延長至10月31日，9月3日起取消入境前PCR檢查或RAT快篩的陰性報告，僅保留入境韓國之後一天內需在韓國當地進行PCR檢查。（編輯：張芷瑄）1110907

韓國江原道春川市去年開放的三岳山纜車是目前韓國最長的纜車，有3.61公里，旅客在纜車上可以一覽三岳山、衣巖湖等附近景點，更是春川的新景點。中央社記者余曉涵攝 111年9月7日