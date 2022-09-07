農產行銷海外 加拿大10月辦「台南週」活動

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台南市長黃偉哲（左）7日下午出席「南得極品邁向全球–台南農產國際啟航」記者會，見證台南文旦和多項農產加工品進軍加拿大超市通路，讓更多海外消費者認識台南優質農產。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月7日

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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市長黃偉哲今天宣布，預定10月下旬在加拿大舉辦「台南週」活動，進軍加拿大，這將是台灣在海外行銷最多農產商品的活動。

黃偉哲今天下午出席「南得極品邁向全球-台南農產國際啟航」記者會，見證台南文旦和多項農產加工品進軍加拿大超市通路，讓更多海外消費者認識台南優質農產。

黃偉哲說，加拿大將在中秋節前後陸續進口超過5個貨櫃的台南農產品及農產加工食品，包括當季麻豆文旦、善化芝麻伴麵、麻豆柚子蔘、鹽水意麵、番茄乾、關廟麵等共約20公噸。

黃偉哲也期待10月下旬在加拿大舉辦「台南週」活動，將台南優質農產介紹給海外消費者，讓台南農產「打世界盃」。

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台南市政府發布新聞稿指出，台南此次輸出加拿大的產品，包括文旦和相關加工品、加工果乾、米、麵條食品、地瓜、特色飲品等耐運儲商品，這些都是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間及後疫情時代銷量倍增的商品，符合加拿大消費者需求。

市府農業局表示，未來台南市將持續週週空運生鮮果品，及海運大量出口乾貨和冷凍食品，以台南美味征服加拿大市場。（編輯：謝雅竹）1110907