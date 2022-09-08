中秋連假前國道多處壅塞 部分路段時速不到40公里

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北8日電）今天是中秋連假前夕，傍晚起國道就陸續湧現車潮，多處路段車多壅塞，截至晚間8時，包含國道1號湖口至新竹系統、國3安坑到土城等時速都不到40公里。

中秋節連續假期從9月9日起至9月11日，根據國道即時路況顯示，截至今天晚間8時，國道已經多處路段車多壅塞，包含國1機場系統到中壢轉接、湖口至新竹系統、安定到台南系統；國3安坑到土城、鶯歌系統到三鶯、新竹系統到茄苳等路段時速都不到40公里。

國5石碇到頭城路段，雖然時速在40公里以上，但不到50公里，也是車多不好走。

高公局表示，明天為中秋節連續假期首日，預估國道交通量為117百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達67百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。

高公局預估，明天重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城等路段。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高公局指出，西部國道南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議早上5時前或下午5時後出發，若仍必須在明天上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於早上8時過後再出發。

明天相關疏導措施包括凌晨0時到中午12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、凌晨0時到上午5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。（編輯：陳政偉）1110908