水氣減各地晴到多雲 午後有局部雷陣雨

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（中央社台北9日電）中央氣象局表示，今天天氣與昨天類似，白天起各地大多都可見到陽光，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，不過雨區範圍較小，雨勢與昨天相比稍緩和。

氣象局表示，清晨南部地區有局部陣雨發生，不過時間較短暫；溫度方面，台灣附近吹東北風，各地低溫大多來到22、23度左右，尤其中部以北及東半部局部地區低溫出現20度上下，早晨感受較有涼意，而白天高溫各地普遍為31至33度，感受稍微溫暖。

受東北風影響，新竹至雲林、恆春半島沿海地區及澎湖易有較強陣風；另外，氣象局提醒，未來幾天新竹至雲林及澎湖沿海適逢年度大潮，台南以南沿海滿潮時潮位也偏高，在澎湖、新竹以南沿海低窪地區漲潮期間注意海水倒灌、局部淹水等現象，海邊活動多加留意。

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今年第12號輕度颱風梅花，清晨2時位在鵝鑾鼻東南東方1160公里的海面上，向西北的方向前進，預估在琉球群島附近轉北，過程中強度亦逐漸增強，惟此後續路徑存在不確定性，對台灣天氣的影響程度仍有變化，留意氣象局最新預報資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊，東北風挾帶境外污染物移入影響台灣，且午後受光化作用影響，全台各地臭氧濃度易上升，空氣品質為普通至橘色提醒等級；高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。（編輯：郭諭儒）1110909