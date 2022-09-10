台南後鎮排水整治 新建護岸提高防洪能力

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）位於台南市後壁區與新營區交界的後鎮排水因尚未整治完成，造成排水不良。市府獲中央補助經費辦理上游護岸應急改善工程，預定明年1月底前可完工，降低周邊淹水風險。

台南市政府水利局今天新聞稿指出，後鎮排水全長約5.9公里，流經新營、後壁及鹽水等區域。台南縣市合併以來，市府辦理後鎮排水下游系統性治理、後鎮抽水站及出口施作大型閘門，已可有效防止八掌溪倒灌並降低下游淹水風險，目前僅剩上游約840公尺部分渠段尚未治理。

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水利局指出，未治理部分目前現況為既有土坡，通洪斷面不足，其中一段右岸河道因屬於衝擊面，既有土坡容易因水流沖刷造成土方流失，影響周邊農田及社區安全。

台南市長黃偉哲上任後積極爭取經費整治後鎮排水，獲中央補助新台幣1800萬元辦理「後鎮排水上游護岸應急改善工程」。工程已於今年6月開工，預計拓寬河道並施作護岸長度約200公尺，預定明年1月底前完工，將可有效強化區域防洪能力，保護聚落遠離淹水風險。（編輯：孫承武）1110910