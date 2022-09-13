彰顯日治原住民學者鳥居龍藏 台日博物館合作

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）國立台灣史前文化博物館今天透過視訊，與日本德島縣立鳥居龍藏紀念博物館完成合作備忘錄線上簽署儀式，將共同促進台灣原住民研究、民族學、考古學、博物館學等領域發展。

依史前館資料，鳥居龍藏為日治期間來台進行原住民研究的日籍學者，也是首名攜帶玻璃乾版相機進行台灣原住民族調查記錄學者。他不僅以最快速度完成涵蓋全島的族群調查，更是唯一完成蘭嶼雅美族民族誌紀錄的學者，為當時台灣原住民族留下許多第一手珍貴影像資料。

鳥居龍藏紀念博物館位於四國德島縣文化之森綜合公園內，收藏有數萬件鳥居龍藏手稿、日記、田野日誌、素描、圖畫及標本，其中包含東京大學所發現的玻璃乾版負片相關資料。經研究成功解讀2545張乾板負片，其中佔最大比例就是台灣原住民族相關影像，多達824張。

簽署儀式在台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之見證下，由史前館館長王長華與鳥居龍藏紀念博物館館長長谷川賢二共同簽署，雙方將共同促進台灣原住民研究、民族學、考古學、博物館學等專業領域發展，建立研究合作與互惠，為台日文化交流推展再創新頁。

史前館新聞稿表示，這次合作機緣要感謝日本福岡大學教授宮岡真央子牽線，鳥居龍藏紀念博物館近年來已將前人研究大部分完成數位化，進一步洽詢史前館合作機會；雙方去年5月起首次透過視訊分享，雖在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，仍持續以穩健步伐保持交流。

今年6月雙方再次辦理線上研究計畫交流，為深化雙方研究合作與學術資源分享，進而推動這次合作備忘錄簽署，期待未來在前人研究基礎上繼續為台灣考古學及原住民族社會研究開出新的成果。

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針對未來交流推動工作，史前館已成立「鳥居龍藏台灣調查顯影計畫工作小組」推動實體交流互訪，厚實史前館台灣原住民研究資料與加強國際交流與推廣，促進雙邊多元發展。

鳥居龍藏紀念博物館透過史前館指出，期待與史前館更具體深入交流，除了學術研究外，為落實博物館社會教育功能，也希望相關成果未來以展覽、論壇、演講或工作坊形式呈現在社會大眾面前。（編輯：孫承武）1110913