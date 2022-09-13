台東6年增82處文健站 服務原住民長者近3000人
2022/9/13 17:14（9/13 17:16 更新）
台東縣政府舉辦111年原住民社會福利聯合成果展13日登場，原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）（左）和民進黨籍立委劉櫂豪（左2）出席並參觀現場文健站攤位。中央社記者盧太城台東攝 111年9月13日
（中央社記者盧太城台東縣13日電）總統蔡英文於民國105年就任總統至今，6年間台東部落的文化健康站從21處增至103處、新增82處，服務原住民長者近3000名，讓子女能在外安心工作。
蔡總統6年前就任總統後，立即指示原住民族委員會積極布建全國原住民族文化健康站，原民會與台東縣政府今天舉辦成果展。
原民會主委夷將．拔路兒 Icyang．Parod、國民黨立委鄭天財 Sra．Kacaw、民進黨立委劉櫂豪、台東縣長饒慶鈴等人應邀出席。
成果展中，各部落的文健站展現成果，內容包括原住民風味餐、健康操、團體治療及宣導原民會對長者的假牙補助計畫等。
夷將‧拔路兒致詞時表示，台東縣的文化健康站民國105年只有21處，到今年已增加到103處，6年間增加82處，服務原住民長者近3000名，使長者在文健站得到適切照顧，也讓長者家中子女能安心在外工作。
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劉櫂豪指出，6年前國家編列照顧文健站的預算不到新台幣1億元，蔡總統就任後，每年都增加預算，今年為了要照顧全國1萬4000多名原住民長者（其中台東3000多名原住民長者及200多名照服員），今年的預算已經增加到約13億元。
饒慶鈴表示，今年10月台東縣政府將帶著與文健站長輩共同完成的「一起憶起─拼貼記憶」桌遊牌卡，前進德國埃森桌遊展展示，讓台東珍貴的部落文化展現在國際舞台。（編輯：戴光育）1110913
台東縣政府13日舉行111年原住民社會福利聯合成果展，縣長饒慶鈴（左2）、原民會主委夷將．拔路兒（右2）及民進黨台東縣長參選人劉櫂豪（右）出席，饒慶鈴並宣布，今年10月縣府將帶著與文健站長輩共同完成的桌遊牌卡，前進德國埃森桌遊展。中央社記者盧太城台東攝 111年9月13日
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