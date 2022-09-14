高雄市新增3例登革熱病例 研判仍為同一波感染

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高雄市衛生局14日表示，全球登革熱疫情嚴峻，各國紛紛放寬境管及入境檢疫政策，有可能在社區活動階段發病，觸發社區傳播鏈。高雄市長陳其邁則指示，即日起針對登革熱好發地區入境居檢對象加發防蚊噴罐，盡量降低登革熱社區風險。（高雄市衛生局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月14日

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄市今天新增3例登革熱確定病例，疫調發現，均與發生群聚社區有明確流行病學關係，研判為同一波被傳染個案；市府針對可傳染期活動地再擴大疫調採檢，持續進行防治工作。

高雄市政府衛生局今天發布新聞稿表示，高雄市今天新增3例登革熱確定病例，2例經就醫通報、1例為疫調採檢發現，均與發生群聚社區有明確的流行病學關係，研判為同一波被傳染個案。

衛生局說明，新增3名確診個案分別為2名十多歲女性及1名55歲女性，3人分別在8至10日出現症狀，均有前鎮區警戒範圍高風險場域活動史。

市府今天跨局處動員，分別於前鎮區、鳳山區警戒範圍動員執行登革熱社區防治工作，整頓社區髒亂點，包含擴大疫調採檢、孳生源清除及噴藥滅蚊三合一登革熱緊急防治工作。

衛生局研判前鎮區16里及鳳山區3里警戒範圍內，高風險場域空地、空屋、防火巷、積水地下室、市場、公園綠地、學校、工地、不流通溝段，是現階段加強環境整頓及防治工作的重點。

衛生局呼籲市民，家戶內外儲、積水容器，如花器、桶缸盆甕等應妥善維護管理，每週定期巡、倒、清、刷，每週三防登革熱日，落實社區動員全面針對各里列管高風險場域及家戶，執行登革熱防治工作。

衛生局表示，全球登革熱疫情嚴峻，各國紛紛放寬境管及入境檢疫政策，有可能在社區活動階段發病，觸發社區傳播鏈；市長陳其邁指示，即日起針對登革熱好發地區入境居檢對象加發防蚊噴罐，盡量降低登革熱社區風險。

高雄市前鎮區爆發本土登革熱疫情，自6日公布指標個案起，至今已累計13例確診，研判為同一波社區群聚感染。（編輯：陳仁華）1110914