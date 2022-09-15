台東老樹遭不當修剪 志工撫育留下美麗傷口

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台東市1棵茄苳老樹遭台東縣政府委託業者不當砍鋸，出現直徑約50公分大的傷口，愛樹志工緊急幫老樹進行修剪後的撫育，並將傷口塗上藍漆防止細菌感染，留下美麗的傷口。中央社記者盧太城台東攝 111年9月15日

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東市1棵茄苳老樹遭台東縣政府委託業者不當砍鋸，出現直徑約50公分大的傷口，愛樹志工緊急給予傷口撫育，塗上藍漆防止細菌感染，留下美麗的傷口。

這幾天台東市民經過博愛路和新生路口，或是前往鐵花聚落休閒的民眾都會發現舊台東縣警察局台東分局前的一棵茄苳老樹，遭人鋸下直徑約50公分粗的樹幹，留下顯眼傷口。

愛樹志工劉旭峰昨天緊急幫老樹進行修剪後的撫育，除了整修外，也將傷口塗上油漆，防止細菌感染和乾裂。

劉旭峰接受中央社記者訪問表示，這幾天他接獲很多民眾反映，希望他能搶救這棵老樹，老樹沒有受到正確修剪，切斷點沒有根據樹的生理做判斷切在適當位置，然後切的過程有些斷面很粗糙，對樹結構是一種傷害，將來造成腐朽會威脅到樹下活動的人。

劉旭峰塗上油漆保護傷口，防止傷口裂開和感染細菌，如感染腐朽菌，會導致樹幹中空。他說，尤其是這麼大的傷口，要花很多年樹皮才包得起來，在沒包起來之前爛掉就永遠也包不起來了。

他表示，基本上，這是樹木修剪後的補救措施，算是一個「緊急搶救作業」，應該要給修剪後任何大傷口提供最有利修復機會。根據樹木生理學，必須提供有利條件，包括希望樹皮形成層部位可以在最短時間內完成包覆傷口；在傷口癒傷全部過程，防杜或減緩病菌入侵、腐朽木質部。

另外，用藍色漆是因為夠醒目、對比性強，易於觀察傷口包覆情況及保護漆面是否有剝落。

農委會林試所全國種樹諮詢中心諮詢專家陳正豐看到後感動地在臉書寫下「叫伊 （劉旭峰）第一名，樹木醫美師在台東」，正確撫育修剪才有健康的樹木。

陳正豐說，這棵遭不當修剪的老樹，還好有愛樹志工幫忙收拾公部門留下爛攤子。上個月底外包廠商過度修剪這棵70、80歲茄苳樹，留下直徑約半米切面傷口，修樹師義務來整修、補漆，避免傷口癒合困難或腐爛，「撫育後留下這美麗的傷口」。

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委託廠商修剪樹的台東縣政府交通及觀光發展處觀光管理科人員表示，因為這棵茄苳樹位於停車場旁，接獲許多民眾反映，樹枝太低妨礙停車且果實掉落會弄髒車頂，因此發包廠商修剪，沒想到廠商過度修剪，於是要求廠商立即停工。

台東縣議員林參天今天在台東縣議會質詢表示，台東縣政府近2個月拚命砍樹，包括正氣公園還有四維路的菩提老樹移除，最近又準備砍除台東高中旁2、30公尺高的黑板樹。他表示，世界潮流在種樹，呼籲縣長饒慶鈴收手，「不要再亂砍樹」。（編輯：謝雅竹）1110915

台東市1棵茄苳老樹遭台東縣政府委託業者不當砍鋸，出現直徑約50公分大的傷口，愛樹志工緊急給予傷口撫育，並將傷口塗上藍漆，防止細菌感染和乾裂。中央社記者盧太城台東攝 111年9月15日