避免增加染疫風險 桃機協調分配尖峰時段航班

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桃園國際機場公司業務處長劉曉萍15日受訪表示，隨著邊境管制措施陸續放寬，最近入境旅客明顯增加，據觀察，下午至傍晚時段有較多航班抵達，為免旅客通關久候、增加染疫風險，因此研擬以時間帶管理的過渡性作法，協調航空公司分配尖峰時段航班。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年9月15日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場15日電）桃機公司今天表示，為避免旅客通關久候影響服務品質、增加染疫風險，已協調航空公司以時間帶管理的過渡性作法，分配尖峰時段航班，並機動調派防疫車隊因應旅客漸增趨勢。

依據桃機公司的資料顯示，桃園國際機場今天預報全日入境約6738人，但早上4時到8時、下午3時到晚上9時，這兩段尖峰時間就共有5630名旅客，佔了全日旅客的83.56%。

有旅行社業者在臉書（Facebook）發文表示，日前航空公司接獲通知將實施入境旅客管控措施，每天下午3時到晚上7時59分不予增班。

桃機公司業務處長劉曉萍晚間接受媒體聯訪表示，隨著邊境管制措施陸續放寬，最近入境旅客明顯增加，根據桃機公司觀察，下午至傍晚時段有較多航班抵達，為免旅客通關久候影響服務品質，增加染疫風險，因此以時間帶管理的過渡性作法，協調航空公司分配尖峰時段航班。

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劉曉萍指出，桃機公司希望藉此避免同時段大量旅客增加等候時間，維持旅運品質；另外也持續配合政策，優化動線安排、提高防疫車隊量能、開放親友接機與旅客自駕前往防疫旅宿，以縮短旅客等候時間。

劉曉萍說，桃園機場防疫車隊量能充足，目前計程車、租賃車及巴士有1487輛，以9成到勤率計算也達到1338輛，足以因應目前入境旅客需求，桃機公司也與松山機場車隊、台灣大車隊及桃園市計程車等單位協調，機動支援桃園機場的疏運，因應未來旅客漸增趨勢。（編輯：張銘坤）1110915